T-Cross mantém liderança, Honda HR-V e Fastback crescem: veja os SUVs mais vendidos de abril Modelo da Volkswagen teve mais de 8,1 mil unidades emplacadas no mês passado mas vê concorrência crescendo em todas as marcas Autos Carros|Marcos Camargo Jr 06/05/2025 - 19h00

O Volkswagen T-Cross foi o SUV mais vendido do país em abril com 8.114 unidades emplacadas, superando o HR-V, que teve 5.259 unidades vendidas, o que o deixou na frente do Hyundai Creta com 4.905 unidades contabilizadas. O movimento do mercado indica que a Volkswagen segue à frente mas a Honda e a Fiat cresceram com seus produtos.

O Fiat Fastback cresceu tanto a ponto de superar o Chevrolet Tracker, que vinha mantendo a quarta posição. Com isso, o crossover da Fiat ficou na quarta colocação com 4.676 unidades negociadas, contra 4.297 unidades licenciadas do Chevrolet, que ficou em quinto lugar.

Com 4.006 unidades vendidas, o Nissan Kicks, que vai ganhar uma nova cara em breve, ficou na sexta colocação. Logo atrás ficou o Volkswagen Nivus, que recentemente ganhou a versão GTS, com 3.615 unidades negociadas. O oitavo lugar ficou com o Jeep Renegade com 3.380 unidades comercializadas.

A nona colocação ficou com o Fiat Pulse, que teve 3.142 unidades licenciadas. Fecha o Top 10 SUVs compactos mais vendido de abril de 2025 o Citroën Basalt com 1.958 unidades contabilizadas. Os dados são da Fenabrave.

Top 10 SUVs compactos mais vendidos em abril de 2025

1 - Volkswagen T-Cross – 8.114

2 - Honda HR-V – 5.259

3 - Hyundai Creta – 4.905

4 - Fiat Fastback – 4.676

5 - Chevrolet Tracker – 4.297

6 - Nissan Kicks – 4.006

7 - Volkswagen Nivus – 3.615

8 - Jeep Renegade – 3.380

9 - Fiat Pulse – 3.142

10 - Citroën Basalt – 1.958

