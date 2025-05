Com Basalt, Citroën encosta em 2% de participação de mercado SUV compacto se destaca e vende mais que C3 hatch e Aircross Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/05/2025 - 14h00 (Atualizado em 06/05/2025 - 14h00 ) twitter

A Citroën, marca de volume do grupo Stellantis, registrou em abril 1,9% de participação no mercado brasileiro. No mês passado o SUV cupê Basalt teve 1.958 unidades vendidas, o que o deixou entre os dez SUVs compactos mais vendidos do Brasil. O volume de vendas do Basalt vem surpreendendo uma vez que ele foi o último a ser lançado e já vende mais que o C3 hatch e Aircross.

Citroën C3 e Aircross recebem mudanças na linha 2025/25 (Citroën Stellantis Divulgação)

No caso do C3 Aircross, vendido nas versões de cinco e sete lugares, em abril foram só 378 unidades vendidas e um total de 1.838 unidades contabilizadas nos quatro primeiros meses deste ano. Já o C3 teve 1.262 unidades negociadas no quarto mês de 2025 e 4.300 no acumulado deste ano.

Por sua vez, o Basalt teve 6.579 unidades negociadas, o que o coloca como o principal modelo da marca em volume de vendas. Isto posto, o crossover ainda está longe do líder Volkswagen T-Cross com 8.114 unidades negociadas, além de distante dos rivais Fiat Fastback, que teve 4.676 unidades negociadas em abril, e Volkswagen Nivus com 3.615 unidades contabilizadas no quarto mês do ano. Os dados são da Fenabrave.

Assim, no balanço anual, a Citroën registrou crescimento de 221% nas vendas nos primeiros quatro meses de 2025 no segmento de B-SUV, categoria dos dois crossovers da marca. Com isso, a montadora teve 4,5% de participação de mercado neste segmento.

