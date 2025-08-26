Toyota admite pela primeira vez: teremos uma picape compacta e híbrida Utilitária será feita também em Sorocaba para os mercados da América do Sul Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/08/2025 - 09h00 (Atualizado em 26/08/2025 - 09h00 ) twitter

Protótipo de picape leve Toyota: EPU apresentada em 2023 Toyota/Divulgação

A Toyota admite que trabalha de forma acelerada para lançar uma nova picape híbrida que deve ser fabricada no Brasil. A utilitária será feita sobre monobloco e não chassi tradicional como a Fiat Toro e Ford Maverick de olho em um segmento crescente em vários países.

Em uma entrevista à revista Motor Trend o chefe de planejamento e estratégia da Toyota Motor North America, Cooper Ericksen, disse que “as decisões já foram tomadas. A questão é quando poderemos lançá-la. Não é uma questão de ‘se’ neste momento.”

Ericksen admitiu pela primeira vez que a Toyota já tem um plano bem avançado de lançamento da picape que ficaria abaixo da Tacoma (picape média equivalente à nossa Hilux) de olho na Ford Maverick que vem fazendo sucesso nos Estados Unidos.

As linhas da picape devem seguir o conceito da EPU, mostrada em 2023, quando a Toyota falou pela primeira vez sobre a atuação neste segmento.

A Toyota já está se preparando para ampliar a produção na América do Sul. A fábrica de Sorocaba terá o dobro da capacidade de produção de hoje e sobre a plataforma TNGA seguirá com o Corolla Cross, Corolla que muda no próximo ano e também já está produzindo o Yaris Cross sobre a versão reduzida DNGA.

Na América do Sul a picape da Toyota deve ter a motorização da “casa”: ao invés do 1.8 usado nos híbridos HEV Corolla Cross e Corolla um 2.0 aspirado associado ao conjunto elétrico mais eficiente. A Toyota está testando novas motorizações em Sorocaba para melhorar a eficiência energética dos seus produtos. A nova picape deve ter sistema híbrido puro ou até mesmo híbrido plugin como no RAV4 e tração 4x4.

Provável que ela seja lançada no Brasil por borla de 2027 após o estabelecimento do Yaris Cross e da renovação da linha Corolla.

