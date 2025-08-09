Toyota vai aumentar a quantidade de componentes feitos na China em seus carros
Sucesso do BZ3X elétrico tem feito a fabricante reavaliar processo de produção
A Toyota quer ser mais competitiva no desenvolvimento e produção de carros elétricos. E para isso, de acordo com o jornal japonês Nikkei, a fabricante está procurando uma ampla negociação com fabricantes de peças chineses para reduzir os custos dos seus modelos.
Essa negociação servirá para um novo modelo elétrico que será produzido na Tailândia a partir de 2028. De acordo com a publicação, em 2025 a Toyota está perdendo participação de mercado. A queda chegou a 20% das peças nos primeiros cinco meses de 2025.
A Toyota está avaliando o sucesso do BZ3X, SUV elétrico feito em parceria com a GAC, que tem custo reduzido e vem ganhando espaço na China. Hoje o BZ3X é o carro de marca estrangeira mais vendido na China graças ao preço acessível, em torno de US$ 15 mil ou R$ 100 mil.
A fabricante japonesa também vai construir uma nova planta para a produção da linha Lexus na China. A intenção é clara: produzir os carros da divisão premium e exportá-lo para outros mercados da região e quem sabe para outros continentes.
