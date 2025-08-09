Toyota vai aumentar a quantidade de componentes feitos na China em seus carros Sucesso do BZ3X elétrico tem feito a fabricante reavaliar processo de produção Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/08/2025 - 19h00 (Atualizado em 09/08/2025 - 19h00 ) twitter

Toyota/Divulgação

A Toyota quer ser mais competitiva no desenvolvimento e produção de carros elétricos. E para isso, de acordo com o jornal japonês Nikkei, a fabricante está procurando uma ampla negociação com fabricantes de peças chineses para reduzir os custos dos seus modelos.

Toyota/Divulgação

Essa negociação servirá para um novo modelo elétrico que será produzido na Tailândia a partir de 2028. De acordo com a publicação, em 2025 a Toyota está perdendo participação de mercado. A queda chegou a 20% das peças nos primeiros cinco meses de 2025.

Toyota/Divulgação

A Toyota está avaliando o sucesso do BZ3X, SUV elétrico feito em parceria com a GAC, que tem custo reduzido e vem ganhando espaço na China. Hoje o BZ3X é o carro de marca estrangeira mais vendido na China graças ao preço acessível, em torno de US$ 15 mil ou R$ 100 mil.

Toyota/Divulgação

A fabricante japonesa também vai construir uma nova planta para a produção da linha Lexus na China. A intenção é clara: produzir os carros da divisão premium e exportá-lo para outros mercados da região e quem sabe para outros continentes.

