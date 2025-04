Veja a moto trail que a CFMoto deve lançar este ano no Brasil Marca está preparando chegada ao Brasil que vai acontecer no festival interlagos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/04/2025 - 12h00 (Atualizado em 03/04/2025 - 12h00 ) twitter

CFMoto/Divulgação

Depois de atuar no Brasil com UTVs e quadriciclos nos últimos dez anos a chinesa CFMoto prepara a chegada ao segmento das duas rodas. A marca já confirmou que irá mostrar em breve a CF 450 MT, uma trail intermediária que será o primeiro produto no universo das motocicletas.

CFMoto/Divulgação

“Estamos realizando ajustes na planta de Manaus para garantir que os modelos sejam montados com o mesmo padrão de excelência da CFMoto. Além disso, estamos investindo fortemente na capacitação da rede de concessionárias e no fortalecimento do nosso estoque de peças, assegurando agilidade no atendimento”, afirmou Urano Carvalho, chefe de motocicletas do Grupo Unique, que já representa a CFMoto.

CFMoto/Divulgação

A CFMoto prepara a chegada da 450 MT, uma trail intermediária com motor de 449cm3 bicilíndrico com duplo comando e 44cc com 4,3kgfm de torque e câmbio de 6 marchas com embreagem assistida e deslizante.

CFMoto/Divulgação

Bem equipada a CFMoto 450 MT tem painel amplo e colorido em TFT com 5 polegadas com conectividade para celulares, ABS duplo com desativação traseira e suspensão dianteira invertida com 200mm na frente e também na traseira que é monoamortecida.

CFMoto/Divulgação

A CF 450MT vai mirar modelos como a Royal Enfield Himalayan 450, a futura Honda NX 500 entre outras da mesma faixa de cilindrada.

