Hora de escancarar verdades históricas para refletir o presente

No programa Chá de Ideias, Ilana Trombka mistura conversas acolhedoras com reflexões potentes. A cada episódio, um chá é servido como metáfora para o tema do dia. No episódio mais recente, ao saborear um chá de alecrim — conhecido por estimular a memória — Ilana mergulha nas lições deixadas pelo regime nazista na Alemanha.



Em um relato sensível e direto, ela destaca como o enfrentamento honesto do passado pode construir sociedades mais justas e democráticas. O Chá de Ideias propõe justamente isso: uma pausa no cotidiano para pensar com profundidade.