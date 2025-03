Benefícios da pitaya atraem produtores do litoral de Pernambuco

A pitaya , também conhecida como fruta do dragão, entrou no gosto de produtores do litoral pernambucano pela beleza exótica e por seus benefícios para a saúde . Há dois anos, o agricultor Leonardo José investiu no cultivo com somente 250 mudas. Hoje, ele já conta com 1.000 mourões e uma produção de cerca de meia tonelada por mês.



De origem mexicana, a planta que gera o fruto possui muitas semelhanças com um cacto do agreste brasileiro: o mandacaru. Ambos são provenientes da família Cactaceae e precisam de sol constante para florescer.