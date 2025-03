Veja como a produção de pitaya mudou a vida de uma família no litoral do Recife

“Eu estava na internet quando vi um pé de pitaya vermelhinho, bem interessante. Vi que tinha benefícios para a saúde e, como tenho colesterol alto, ajudaria a reduzir”, conta o agricultor Leonardo José em entrevista ao Record News Rural desta segunda-feira (3). A primeira experiência com a fruta incentivou o produtor a investir no cultivo há dois anos, em Igarassu, litoral de Pernambuco. “Comecei com 250 mudas e deu certo”, afirma.



Originaria da América Central e do México , especialmente em regiões tropicais e subtropicais, a pitaya pertence a mesma família do mandacaru do Agreste. A produção da fruta rende mais de meia tonelada por mês. Leonardo possui cerca de mil mourões em um terreno de, aproximadamente, 1,5 hectare. Destes, a cada 15 dias, é possível aproveitar de 250 kg a 300 kg do cultivo. “Sol, solo cultivado com bastante esterco, palhada seca e água são perfeitos para a plantação”, explica José.



Embora seja uma planta de fácil manejo, é preciso investir para garantir o retorno da safra. Marcos Luz, programador e filho de Leonardo, calcula que é preciso pelo menos R$ 90 para levantar um mourão. “Pode parecer um valor alto, mas o retorno é muito satisfatório”, completa.