Pernambuco lidera produção de queijo coalho e responde por 40% do mercado nacional do produto

Pernambuco se destaca como o maior produtor de queijo coalho do Nordeste brasileiro, com cerca de 40% de participação no mercado nacional. Para valorizar as queijarias pernambucanas e fortalecer o turismo gastronômico, o projeto Rota de Queijo percorre nove cidades: Alagoinha, Bom Conselho, Garanhuns Cachoeirinha, Sanharó, São Bento do Una, Venturosa, Pedra, Ribeirão e Pombos.



O estado também concentra 41 queijarias registradas na Adagro (Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco). No entanto, a CS-Leite (Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Leite e Derivados), vinculada à Adepe (Agência de Desenvolvimento de Pernambuco), estima que esse número se aproxime de 300.