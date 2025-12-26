Logo R7.com
Acidente com carro deixa um morto e um ferido no Rodoanel

Um carro bateu contra a proteção lateral da estrada e capotou

Alerta Brasil|Do R7

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida, no Rodoanel, em Barueri, na Grande São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um carro bateu contra a proteção lateral da estrada e capotou.

