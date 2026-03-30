Avalanche mata seis pessoas na região do Himalaia
Uma criança está entre as vítimas; carros que passavam por estrada foram soterrados
Pelo menos seis pessoas morreram durante uma avalanche, na região do Himalaia, tendo entre as víitimas uma criança. Carros foram soterrados e pelo menos outras cinco pessoas ficaram feridas.
Mais de 100 socorristas estão participando da operação de resgate, mas, para que o processo seja feito com sucesso, as autoridades pediram para os motoristas evitarem a estrada atingida até que a situação fosse controlada.
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