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Avalanche mata seis pessoas na região do Himalaia

Uma criança está entre as vítimas; carros que passavam por estrada foram soterrados

Alerta Brasil|Do R7

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Pelo menos seis pessoas morreram durante uma avalanche, na região do Himalaia, tendo entre as víitimas uma criança. Carros foram soterrados e pelo menos outras cinco pessoas ficaram feridas.

Mais de 100 socorristas estão participando da operação de resgate, mas, para que o processo seja feito com sucesso, as autoridades pediram para os motoristas evitarem a estrada atingida até que a situação fosse controlada.

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