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Piscina de academia na Ucrânia é atingida por bomba

Teto desabou sobre alunos que faziam aula de natação; ninguém se feriu com gravidade

Alerta Brasil|Do R7

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Uma bomba russa atingiu a piscina de uma academia no sudeste da Ucrânia no momento em que alunos faziam aula de natação.

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