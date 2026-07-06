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Aeronave quase colide com helicóptero em Nova York

Autoridades ainda investigam causa do incidente, mas suspeita é de falha estrutural

Alerta Brasil|Do R7

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Um hidroavião passou a poucos metros de um helicóptero da polícia durante um pouso de emergência em Nova York.

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