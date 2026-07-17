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Donald Trump promete defender integridade eleitoral

Presidente citou relatórios que supostamente apontam falhas no sistema americano

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O presidente Donald Trump reacendeu o debate sobre a integridade do sistema eleitoral dos Estados Unidos e ainda fez uma acusação contra a China. Confira.

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