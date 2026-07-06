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Cão é resgatado após ficar preso em telhado

Animal havia escapado por uma pequena abertura; ele foi devolvido aos tutores sem ferimentos

Alerta Brasil|Do R7

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Um cachorro foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após ficar preso no topo de um telhado de uma casa nos Estados Unidos.

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