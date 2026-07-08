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Bombeiros resgatam animal após ataque a prédio na Ucrânia

Gato estava escondido debaixo de uma cama; tutora do animal também sobreviveu

Alerta Brasil|Do R7

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Bombeiros ucranianos realizaram o resgate de um gato que passou mais de 24 horas preso sob os destroços de um prédio atingido por mísseis russos.

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