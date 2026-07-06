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Novo ataque russo mata 15 pessoas e deixa 60 feridos na Ucrânia

Prédios residenciais foram destruídos em diferentes partes de Kiev; equipes buscam desaparecidos

Alerta Brasil|Do R7

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Os recentes ataques intensificados contra Kiev refletem uma resposta russa às vantagens táticas adquiridas pela Ucrânia no campo de batalha.

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