Novo ataque russo mata 15 pessoas e deixa 60 feridos na Ucrânia
Prédios residenciais foram destruídos em diferentes partes de Kiev; equipes buscam desaparecidos
Os recentes ataques intensificados contra Kiev refletem uma resposta russa às vantagens táticas adquiridas pela Ucrânia no campo de batalha.
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