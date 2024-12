Caminhoneiro, modelo e motorista: criminosos esperam 13º cair para sequestrar em SP

O número de casos de sequestro em São Paulo aumentou 40,6% no último trimestre, de acordo com dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública). Especialistas apontam que a situação está diretamente relacionada ao pagamento do 13º salário no final do ano . Casos de sequestros recentes envolvendo um caminhoneiro, uma modelo e um motorista de aplicativo deixaram moradores da capital paulista em alerta.