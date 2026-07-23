Trivia Trens envia nota oficial à RECORD NEWS sobre incêndio em vagão e interrupção de linhas

Em nota enviada para RECORD NEWS, a Trivia Trens informou que a operação das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade está totalmente regularizada. A Operação PAESE (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência), que havia sido acionada no início da manhã desta quinta (23) pela concessionária para minimizar os impactos aos passageiros, foi desmobilizada.



A Trivia Trens informou que, por precaução, interrompeu a circulação dos trens, priorizando a proteção das pessoas e a regularização do sistema no menor tempo possível.



Questionada sobre a retomada temporária da operação das linhas pela CPTM, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo ainda não retornou o contato.



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