Como ficará a economia global logo após a posse de Trump; especialista comenta

Em entrevista à RECORD NEWS nesta segunda-feira (20), o especialista em economia e relações internacionais Igor Lucena comentou sobre a posse do presidente Donald Trump e o impacto imediato que deve ocorrer nos mercados globais após o republicano assumir o cargo. Segundo Lucena, é esperado que o dólar e as ações de empresas americanas se valorizem nos primeiros momentos do governo. Além disso, o especialista destacou que as moedas de países emergentes, como o Brasil, tendem a cair e devem permanecer em baixa durante o mandato.