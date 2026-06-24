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Defesa Civil alerta para tempo instável em São Paulo

Várias cidades registram em um único dia volume de chuva esperado para o mês todo

Alerta Brasil|Do R7

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São Paulo enfrenta um período atípico de chuvas durante o inverno devido ao El Niño.

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