Denúncias anônimas levam à prisão de mais de 1.500 criminosos no Rio

As denúncias anônimas feitas por meio do Disque Denúncia resultaram na prisão de mais de 1.500 criminosos no Rio de Janeiro. O programa retomou a operação 24 horas por dia graças a uma parceria com a Civitas (Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia em Apoio à Segurança), da prefeitura carioca. Apenas em 2024, foram registradas mais de 93 mil chamadas. As denúncias relacionadas ao tráfico de drogas lideraram, totalizando quase 26 mil ocorrências.