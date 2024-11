Feriado começa com previsão de chuva em São Paulo e no Rio de Janeiro; veja

As cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro amanheceram com o céu nublado durante o feriado desta sexta-feira (15). A previsão para a capital e o litoral paulista é de no máximo 26 °C e pode chover ao longo do dia. Já na capital carioca, a temperatura máxima será de 27°C com chuva. A instabilidade deve melhorar no domingo (17), nos dois estados.