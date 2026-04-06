Fontes renováveis de energia crescem quase 50% da capacidade global

Em 2025, as energias renováveis alcançaram quase 50% da capacidade global de eletricidade, impulsionadas principalmente pela energia solar. Bárbara Rubim, vice-presidente da Absolar, analisa o tema.



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