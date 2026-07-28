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Brasil caminha para ter 1 milhão de presos em 2027

População carcerária cresceu em ritmo médio de 3,54% por ano na última década

News das 19h|Do R7

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O Brasil poderá alcançar a marca de 1 milhão de pessoas encarceradas até 2027 se o crescimento atual do número de detentos continuar.

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