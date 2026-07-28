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Cavalos são flagrados fugindo de incêndios florestais

Animais foram soltos por causa da dificuldade no transporte com segurança

Conexão Record News|Do R7

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Cavalos foram vistos fugindo de um incêndio florestal na região de Bordeaux, sul da França. Moradores locais acompanharam a cena com angústia enquanto os animais corriam para escapar das chamas.

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