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Motorista desmaia ao volante e carro invade creche

Quinze crianças, que dormiam no momento da batida, ficaram feridas e foram levadas ao hospital

Alerta Brasil|Do R7

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Um carro desgovernado atingiu uma creche e deixou 15 crianças feridas na Tailândia.

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