Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Brasil reconheceu 165,7 mil novos refugiados em 2025

Número representa um aumento de 5,9% em relação ao ano anterior

Link Record News|Do R7

  • Google News

No Dia Nacional dos Direitos Humanos, o foco se volta para os desafios enfrentados por imigrantes e refugiados no Brasil.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Brasil
  • imigracao
  • acnur
  • direitos-humanos

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.