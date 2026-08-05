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Acidente assustador deixa motorista ferido na Índia

Carro dirigido pela vítima caiu em poço de elevador

Alerta Brasil|Do R7

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Um carro caiu no poço de um elevador de estacionamento na Índia. As imagens de câmeras de segurança mostram o momento da queda.

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