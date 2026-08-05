Acidente assustador deixa motorista ferido na Índia
Carro dirigido pela vítima caiu em poço de elevador
Um carro caiu no poço de um elevador de estacionamento na Índia. As imagens de câmeras de segurança mostram o momento da queda.
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