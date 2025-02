Idosa é resgatada de incêndio que atingiu fábrica de fantasias no Rio

Cerca de 13 equipes do Corpo de Bombeiros trabalham no combate ao incêndio de grandes proporções que atingiu uma fábrica de fantasias , na manhã desta quarta-feira (12), no bairro de Ramos, no Rio de Janeiro. Uma idosa que estava no local foi resgatada pelos bombeiros, que enfrentam dificuldades para retirar as vítimas devido às grades das janelas do último andar.