Incêndio destrói galpão de materiais recicláveis na zona leste de São Paulo; veja imagens

Um incêndio de grandes proporções destruiu um galpão de materiais recicláveis no bairro Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo . De acordo com o Corpo de Bombeiros, 13 viaturas foram enviadas para atender à ocorrência, e o fogo foi controlado após cerca de uma hora de combate. Após a extinção das chamas , duas viaturas permaneceram no local para monitorar a área e prevenir novos focos de incêndio. Não há registros de vítimas.