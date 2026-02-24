Logo R7.com
Jogador faz massagem cardíaca em ave após incidente em jogo de futebol

Jogador agiu rápido e fez massagem cardíaca na ave; ela foi levada para cuidados veterinários

Alerta Brasil|Do R7

Uma partida de futebol terminou com um resgate inesperado quando uma gaivota foi atingida em cheio por uma bola durante o jogo. O animal caiu desacordado no gramado e preocupou jogadores e torcida.

