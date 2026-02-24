Jogador faz massagem cardíaca em ave após incidente em jogo de futebol
Jogador agiu rápido e fez massagem cardíaca na ave; ela foi levada para cuidados veterinários
Uma partida de futebol terminou com um resgate inesperado quando uma gaivota foi atingida em cheio por uma bola durante o jogo. O animal caiu desacordado no gramado e preocupou jogadores e torcida.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Guerra na Ucrânia completa 4 anos nesta terça (24)
Segundo a ONU, mais de 15 mil mortes foram registradas; Moscou ocupa 19,5% do território ucraniano
Guerra da Ucrânia completa quatro anos sem acordo de paz
Segundo dados recentes, mais de 5.000 mulheres e meninas foram mortas no conflito
Donald Trump dá o prazo de 15 dias para acordo com Irã
Segundo presidente, 'coisas ruins' podem acontecer se o país não aceitar proposta
FGC pode ser forçado a captar recursos financeiros
Rombo financeiro causado pela crise instaurada pelo Banco Master é bilionário
Polícia Rodoviária Federal divulga balanço da Operação Carnaval 2026
Ação buscou conscientizar motoristas e prevenir acidentes causados por embriaguez
PF investiga vazamento de dados na Receita Federal
Ministros do Supremo Tribunal Federal e parentes teriam sido alvo de exposição
Motorista avança em direção a mãe e dois filhos pequenos
Mulher sofreu lesões nas costas e no pescoço; motorista foi presa por suspeita de embriaguez
Tesouro reserva terá resgate 24 horas por dia
Lançamento vai ocorrer em março; investimento é mais rentável que caderneta de poupança
Descarrilamento de bonde deixa um morto e ao menos quatro feridos na Bósnia
Mulher precisou ter a perna amputada devido à gravidade dos ferimentos
Regime de Moscou intensifica controle sobre plataformas digitais
Aplicativos tinham mais de 100 milhões de usuários no país; plataforma disse que decisão é um "retrocesso"
Governo divulga dados do desmatamento na Amazônia
Números do INPE são do período de agosto de 2025 a janeiro de 2026
Alunos fogem pela janela durante incêndio em república
Caso acontece em meio a onda de protestos na principal universidade do Senegal
Polícia detalha investigação em academia após morte
Mulher morreu depois de entrar em piscina; suspeita é de intoxicação
Balões de hidrogênio explodem dentro de elevador
Duas pessoas ficaram feridas; autoridades alertam para risco de transportar objeto em locais fechados