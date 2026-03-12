Logo R7.com
Jovem piloto passa sufoco após aeronave apresentar problema durante voo

Piloto percebeu que aeronave estava perdendo potência; incidente não deixou nenhum ferido

Alerta Brasil|Do R7

Um piloto de 19 anos realizou um pouso de emergência em uma estrada movimentada na Flórida, nos Estados Unidos, após o avião apresentar problemas no motor.

