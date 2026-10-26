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Lula aumenta vantagem sobre Flávio Bolsonaro e é reeleito

Abstenção caiu de 21,08% no primeiro turno para 19,21% no segundo

Alerta Brasil|Do R7

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conquistou uma vitória inédita neste domingo (25) ao ser reeleito após perder no primeiro turno das eleições.

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