Materiais inflamáveis em fábrica de fantasias podem produzir gases letais, alerta especialista

Em entrevista ao Alerta Brasil desta quarta-feira (12), o engenheiro especialista em riscos e segurança Gerardo Portela comentou o incêndio na fábrica de fantasias no bairro de Ramos, no Rio de Janeiro. Segundo Portela, o galpão em questão trabalhava com materiais inflamáveis, como isopor e espuma, que produzem gases tóxicos quando entram em contato com o fogo, podendo ser letais caso inalados.