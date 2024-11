Motorista de caminhão que atingiu van dos atletas do remo pode responder por homicídio culposo

O motorista do caminhão que atingiu uma van com dez atletas de remo , em Guaratuba, no litoral do Paraná, deve prestar depoimento nesta terça-feira (22). Não há previsão do horário em que ele comparecerá à delegacia. O caminhoneiro pode responder por homicídio culposo, que é quando não há a intenção de matar. Os corpos das nove vítimas devem ser transportados ainda nesta manhã para Pelotas, no Rio Grande do Sul.