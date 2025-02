Motoristas devem buscar rotas alternativas para fugir do trânsito na região onde caiu avião em SP

A queda de um avião na avenida Marquês de São Vicente, zona oeste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (7), deixou vias do entorno bloqueadas. Os motoristas que trafegam pela região precisam buscar rotas alternativas para fugir do trânsito. Quem vem do Piqueri pela avenida Ermano Marquetti deve seguir pelo viaduto da Lapa. Já os condutores que trafegam pela região onde ocorreu o acidente encontrarão bloqueio próximo à Praça José Vieira de Carvalho Mesquita. Nesses casos, recomenda-se utilizar a avenida Pompeia ou a ponte Júlio de Mesquita Neto como desvios.



A equipe do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) já está no local para investigar as causas do acidente. Antes de explodir, a aeronave de médio porte colidiu contra um ônibus que trafegava pela via. Segundo as primeiras informações, ao menos duas pessoas morreram.