'Não dá para informar o que provocou o incêndio', afirma bombeiro sobre fogo em shopping do Brás

De acordo com Michael Cristo, capitão do Corpo de Bombeiros, "não dá para informar o que provocou o incêndio " que atinge um shopping na rua Barão de Ladário, no Brás, região central de São Paulo , desde as 6h30 desta quarta-feira (30). Durante a operação, uma pessoa foi socorrida e encaminhada ao hospital municipal do Tatuapé por inalação de fumaça. O Corpo de Bombeiros informou que pelo menos 17 viaturas e 68 bombeiros foram enviados para a ocorrência.