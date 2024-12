‘Pessoa muito boa’: saiba quem era porteiro morto por morador de bairro de luxo de São Paulo

O porteiro Gabriel de Araújo , de 48 anos, assassinado por um dos moradores do condomínio onde trabalhava como vigilante noturno em Perdizes, na segunda-feira (2), era natural de Tobias Barreto, no interior de Sergipe, e vivia em São Paulo há mais de 30 anos. De acordo com um comerciante que trabalha em frente ao prédio, o porteiro era uma “pessoa muito boa” e não merecia ter passado por isso. Gabriel deixa dois filhos, de 11 e 21 anos. O suspeito foi preso.