Polícia Rodoviária Federal divulga balanço da Operação Carnaval 2026

Ação buscou conscientizar motoristas e prevenir acidentes causados por embriaguez

Alerta Brasil|Do R7

A Polícia Rodoviária Federal apresentou o balanço da Operação Carnaval nesta quinta-feira (19).

