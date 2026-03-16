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Quase metade das mulheres tem trabalho extra

Pesquisa revela que 34% das entrevistadas são responsáveis pelo sustento da casa

Alerta Brasil|Do R7

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Quase metade das mulheres no Brasil realiza ou já realizou trabalhos adicionais para aumentar sua renda.

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