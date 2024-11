São Paulo terá temperaturas amenas após fim de semana chuvoso; veja previsão

Após um fim de semana chuvoso , a cidade de São Paulo se prepara para um alívio nas altas temperaturas. Nesta segunda-feira (21), a previsão é que os termômetros na capital atinjam máxima de 26ºC. O trânsito no município , de acordo com cálculos da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), registrou 381 km de vias com lentidão nesta manhã.