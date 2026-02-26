Logo R7.com
Temporal deixa ao menos 57 mortos na Zona da Mata mineira

15 pessoas seguem desaparecidas; trabalhos da Defesa Civil continuam em toda a região

Alerta Brasil|Do R7

A Defesa Civil emitiu um alerta de risco geológico por causa da chuva forte, que voltou a cair em Juiz de Fora no fim da tarde de ontem. O alerta chegou no celular dos moradores e informou risco alto de deslizamentos, principalmente em áreas de encosta.

