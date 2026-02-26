Temporal deixa ao menos 57 mortos na Zona da Mata mineira

A Defesa Civil emitiu um alerta de risco geológico por causa da chuva forte, que voltou a cair em Juiz de Fora no fim da tarde de ontem. O alerta chegou no celular dos moradores e informou risco alto de deslizamentos, principalmente em áreas de encosta.



