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Animal corre em direção ao público durante festival no Japão

Acidente aconteceu durante uma das atrações mais conhecidas; seis pessoas ficaram feridas

Alerta Brasil|Do R7

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Seis pessoas ficaram feridas após um cavalo descontrolado atingir o público em um festival no Japão.

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