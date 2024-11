Temporal deixa moradores de Cotia sem energia elétrica por mais de 60 horas; veja imagens

Árvores caídas, postes partidos ao meio e mais de 60 horas sem energia elétrica. Este é o cenário de Cotia, Região Metropolitana de São Paulo, após ser atingida pela forte tempestade da última sexta-feira (11). O repórter da RECORD NEWS, Douglas Dias, conta que a casa de um dos moradores do bairro Gramado teve o portão totalmente bloqueado pela queda de uma das árvores . As equipes técnicas da Enel já estão no local, mas ainda não há previsão para a normalização.