Ter uma rota de fuga em mente é essencial em casos de incêndio, avalia especialista

O incêndio que atingiu uma fábrica de fantasias na manhã desta quarta-feira (12), no bairro de Ramos, zona norte do Rio de Janeiro, acendeu o alerta sobre o que fazer ao se deparar com esse tipo de situação. Em entrevista ao Alerta Brasil , Gerardo Portela, engenheiro especialista em riscos e segurança, explicou que o primeiro passo é identificar uma possível rota de fuga.



O especialista afirmou que a tentativa de controlar o início das chamas é válida, mas, ultrapassados dois minutos, a opção mais segura é abandonar o local e acionar o Corpo de Bombeiros . "A fumaça de isopor vai ser letal para quem ficar confinado com ela", pontuou Portela sobre os riscos para a saúde dos materiais inflamáveis presentes na confecção incendiada.