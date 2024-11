Veja vídeo: idosa cai em golpe após sacar aposentadoria em banco e perde R$ 3.000

Maria Aparecida, de 70 anos, caiu em um golpe depois de ter sacado sua aposentadoria no banco, em São Paulo. Quando saiu da agência, ela foi abordada por duas mulheres que afirmaram que a idosa ganharia um brinde se fosse até uma loja próxima. O prejuízo foi de quase R$ 3.000 , considerando o cartão de crédito usado e o dinheiro sacado na agência. Maria planejava comprar seus remédios, pagar as contas do mês e fazer uma pequena reforma na parede da sala.