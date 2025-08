Data centers de IA no Brasil podem consumir energia como milhões de lares Instalações em quatro cidades brasileiras destacam crescimento da IA generativa Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 18h10 (Atualizado em 04/08/2025 - 18h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Data centers de IA no Brasil poderão consumir energia equivalente a 16,4 milhões de residências.

Serão construídos em quatro cidades: Rio de Janeiro, Eldorado do Sul, Maringá e Uberlândia.

O uso de inteligência artificial generativa cresce rapidamente, com 65% das empresas globalmente já utilizando a tecnologia.

Especialistas alertam sobre os riscos ambientais, incluindo o elevado consumo de água para resfriamento das instalações.

Primeiros data centers de IA no Brasil podem consumir energia equivalente a de 16,4 milhões de casas

Os primeiros complexos de data centers de inteligência artificial no Brasil têm potencial para consumir energia equivalente à de 16,4 milhões de residências. As instalações serão erguidas no Rio de Janeiro, Eldorado do Sul, Maringá e Uberlândia, abrigando supercomputadores que treinam modelos de linguagem de IA.

Eduardo Matias, especialista em sustentabilidade, discutiu no programa Conexão Record News o aumento da demanda por esses centros devido ao crescimento do uso de inteligência artificial generativa. Um estudo da McKinsey & Company revelou que 65% das empresas globalmente já empregam essa tecnologia, o que representa o dobro do uso no ano anterior.

Os data centers especializados requerem processadores que demandam elevado consumo de energia, destacando a importância de países como o Brasil, que possui uma matriz energética favorável. No entanto, Matias alerta para os riscos ambientais, pois essas instalações também utilizam grandes quantidades de água para resfriamento. Ele enfatiza a necessidade de avaliar o impacto ambiental para evitar danos à população local.

Assista ao vídeo - Primeiros data centers de IA no Brasil podem consumir energia equivalente a de 16,4 milhões de casas

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!