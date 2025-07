Dinamarca apoia adesão da Ucrânia à União Europeia Mette Frederiksen destaca interesse europeu durante presidência do Conselho da UE Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 12h59 (Atualizado em 18/07/2025 - 12h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ingresso na União Europeia ‘não era o objetivo principal da Ucrânia’, aponta especialista

A Dinamarca assumiu a presidência rotativa do Conselho da União Europeia e reafirmou seu compromisso em apoiar a entrada da Ucrânia no bloco. Durante uma cerimônia, a primeira-ministra Mette Frederiksen destacou o interesse europeu na adesão ucraniana. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky participou do evento e se reuniu com líderes europeus. Frederiksen também defendeu apoio militar adicional à Ucrânia e sugeriu novas sanções contra a Rússia.

Giovana Branco, doutoranda em ciência política, observou que originalmente a Ucrânia buscava apenas se afastar da Rússia. Com o apoio de alguns países europeus, o desejo de integrar a União Europeia tornou-se mais evidente na agenda ucraniana. Contudo, para ingressar no bloco europeu, é necessário cumprir várias condições, como estabilidade econômica e uma democracia nos padrões europeus, desafios que a Ucrânia ainda enfrenta.

Simultaneamente aos esforços diplomáticos, a Dinamarca anunciou que mulheres serão convocadas para o serviço militar como parte das medidas para fortalecer a segurança nacional em meio às crescentes tensões na Europa.

Assista ao vídeo - Ingresso na União Europeia ‘não era o objetivo principal da Ucrânia’, aponta especialista

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!