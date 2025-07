Entenda como a possível suspensão de armas dos EUA à Ucrânia pode afetar os rumos da guerra

Funcionários americanos minimizaram a suspensão na entrega de armas do país à Ucrânia, anunciada na última quarta-feira (2). Segundo porta-vozes da Casa Branca, o Departamento de Defesa continua oferecendo ao presidente Volodymyr Zelensky opções viáveis no que diz respeito à ajuda militar, conforme o objetivo de encerrar a guerra.



O jornal americano Financial Times informou que o republicano Donald Trump deve discutir a interrupção com o líder ucraniano em uma ligação telefônica nesta sexta-feira (4).



Em entrevista ao Conexão Record News , Giovana Branco, doutoranda de ciência política da USP (Universidade de São Paulo) e pesquisadora de política russa, afirma que o anúncio acaba sendo delicado para a política ucraniana, que depende do armamento americano para continuar sua ofensiva contra a Rússia .



A especialista ainda lembra que, na última semana, a Rússia conquistou a totalidade do controle da região de Luhansk , no leste ucraniano. Apesar de não ser reconhecida internacionalmente, é a primeira vez que Moscou teve total controle do território. Com essa conquista russa, somada à suspensão dos envios americanos, acende o alerta para os rumos futuros do conflito .



“Muito do que a gente tem visto do objetivo da defesa ucraniana, das conquistas que a gente tem observado, são justamente por conta desse armamento que continua chegando. Então essa notícia vai com certeza ser recebida com muita preocupação na capital ucraniana, já que pode ser, sim, que a gente veja uma virada nesse campo de batalha”, conclui Giovana.